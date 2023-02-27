الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد اعتماده في إذاعة القرآن الكريم.. يسري معتوق صوت من السماء

الشيخ يسرى
الشيخ يسرى

من أكثر الأصوات عذوبة في تلاوة القرآن الكريم والابتهالات الدينية، يمنحك راحة وسكينة التي تحتاج إليها الروح لتهدأ، أول مبتهلا في تاريخ مدينة أخميم بمحافظة سوهاج ويعد القارئ والمبتهل الثامن في إذاعة القرآن الكريم من أبناء بلد المواويل "سوهاج".

القارئ والمبتهل الشاب الشيخ يسري صفوت معتوق، نشأ في أسرة قرآنية ويجري القرآن الكريم في عروقه مجرى الدم بالوريد، فكانت لبيئة "معتوق" ببيت عائلته دورا هاما في خروجه كقارئ ومبتهل، بطراز خاص وفريد، وشهرة واسعة على مستوى أقاليم الجمهورية، ليتم اعتماده رسمياً باتحاد الإذاعة والتليفزيون إذاعة القرآن الكريم.

حيث ينتمي "معتوق" إلى قرية الديابات التابعة لمركز أخميم شرق جنوب محافظة سوهاج، تعلم القرآن الكريم واتم حفظه في سن مبكر سبق وكرمه لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية في المحافظة خلال مراسم عدد من الفعاليات والامسيات الدينية.

وحصل الشيخ يسري معتوق على مرحلة التخصص من معهد قراءات القرآن الكريم، جدير بالذكر أنه يتمتع بشعبية جارفه من محبيه ومستمعيه وأيضا وسط زملائه القراء والمبتهلين.

كما يحرص "معتوق" على الاستماع لأصحاب المدرسة القديمة في تلاوة القرآن الكريم والابتهالات الدينية، ومثله الأعلى في الابتهال الديني الشيخ النقشبندي والشيخ نصر الدين طوبار والشيخ طه الفشني، وفي تلاوة القرآن الكريم الشيخ محمد صديق المنشاوي.

وحصل الشيخ يسري معتوق على مرحلة التخصص من معهد قراءات القرآن الكريم، جدير بالذكر أنه يتمتع بشعبية جارفه من محبيه ومستمعيه وأيضا وسط زملائه القراء والمبتهلين.

كما يحرص "معتوق" على الاستماع لأصحاب المدرسة القديمة في تلاوة القرآن الكريم والابتهالات الدينية، ومثله الأعلى في الابتهال الديني الشيخ النقشبندي والشيخ نصر الدين طوبار والشيخ طه الفشني، وفي تلاوة القرآن الكريم الشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ عبدالباسط عبدالصمد 

اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذاعة القرآن الكريم ابتهال ابتهالات أخميم

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