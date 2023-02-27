خبير سياحي: الدولة مهتمة بتطوير البنية التحتية في سيناء بشكل كبير

قال الخبير السياحي ياسر سرور إن التنمية في سيناء تعد من الانجازات العظيمة للغاية التي نجحت الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في انجازها.

وأضاف سرور في تصريحات خاصة لـ الدستور أن تنمية في سيناء ساهمت في تنشيط السياحة، موضحًا أن هناك اهتمام كبير من الدولة بتطوير البنية التحتية والفنادق في إطار العمل علي جذب السياحة من أجل زيادة العوائد والايردات عبر القطاع السياحي .

وأشار إلى أن التنمية في سيناء هي أحد أبرز الانتصارات العظيمة للدولة المصرية حيث كثيرا ما طالب الناس بتعمير سيناء وتنميتها مشيرا الي أن الدولة نجحت في تهيئة الاستقرار الأمني في سيناء عقب مكافحة الإرهاب .

وأوضح سرور أنع علي المستمثرين المصريين استمثار الفرص الاستثمارية الموجودة في سيناء خاصة أنه هدية من الله للمصريين ولابدمن تعظيم الاستثمارات من القطاع الخاص المصري بها مشيرا الي أن الدولة صنعت عبور جديد عبر التنمية في سيناء التي تحتل مكانة عظيمة لدى المصريين.

حديث الرئيس السيسي

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن التنمية في سيناء، قائلا: "ليا مطلب للشركات اللى شغالة في ملف التنمية في سيناء.. سيناء مساحتها 60 ألف كليو متر.. وإحنا في مصر عايشين تقريبا على 60 ألف كيلو تقريبا".

وأضاف الرئيس السيسي: "وده مهم أوي لأهالينا في سيناء.. مصر كلها 60 ألف كليو تقريبا ونحاول نزودها 12 % بالمدن الجديدة.. وسيناء لوحدها 60 ألف كيلو تقريبا".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية لم تنفذ مشروعات للتنمية والتعمير في سيناء بسبب ارتفاع التكلفة، قائلا: "سيناء مساحتها 60 ألف كيلو متر.. وبنتكلم عن حجم التكلفة لتنفيذ شبكات الطرق ومحطات الكهرباء.. وكل الكلام اللى بنقوله دلوقتي على مسطح 60 ألف كيلو في سيناء".

وأضاف الرئيس السيسي: "التكلفة للتنمية في سيناء عالية وده اللى أعاق التنمية خلال الفترة اللى فاتت.. نشكل للناس اللى بتسمعنا ونشكل فهما ووعيا".

وتساءل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الحرب على الإرهاب، قائلا: "هل حرب الإرهاب خلصت؟.. ما لغاية دلوقتي حجمن من الشائعات والاكاذيب والافتراءات غير طبيعي.. اخرهم قناة السويس.. كلام يعني أن المصريين منتبهين لده ومش هيصدقوا".