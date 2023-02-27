الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«ضمن الاهتمام بقضاياها».. الجامع الأزهر يطلق برامج مخصصة للمرأة والأسرة

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

أطلق الجامع الأزهر، أول برامجه الموجهة للمرأة والذي يأتي تحت عنوان: "التحديات الأسرية وكيفية التعامل معها"، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، إنه من المقرر أن يستغرق البرنامج أربع محاضرات أسبوعية يناقش خلالها نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين، في عدة محاور وقضايا تهم المرأة والأسرة المصرية، وخُصصت محاضرة واحدة في الأسبوع لكل محور.

وأوضح الدكتور هاني عودة، أن هناك بعض الشروط التي يجب اجتيازها قبل التسجيل في البرنامج وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، وذلك عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/S2A72KYzczxenJNH9

وأن يقتصر التسجيل على النساء فقط، وضرورة الالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، لافتا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.

 

الجامع الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف - الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر الأزهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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