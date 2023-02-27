الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة يُعلن الإفراج عن دفعة جديدة من الأعلاف بقيمة 58 مليون دولار

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه خلال الفترة من 17/2/2023 حتى 23/2/2023، تم الإفراج عن 136 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 58 مليون دولار.
وأضاف أن الإفراج يشمل 117 ألف طن من الذرة بحوالي 42 مليون دولار وحوالي 19 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 14.2 مليون دولار، وإضافات بحوالي 1.4مليون دولار.
وأشار الوزير، في بيان، إلى أنه بذلك يكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 23 فبراير 2023)، 2.746 مليون طن منها 1.948مليون طن ذرة، 798 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 1.367 مليار دولار.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية، لافتًا إلى أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا، والتي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضًا حيوانات المزرعة.

وأوضح أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقًا كاملًا مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.

وزير الزراعة الإفراج تستورد الف أعلاف الذرة مليون

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الإثنين

مراسم استقبال رسمية لـ«مدبولي» فى الدوحة.. ويلتقي أمير قطر اليوم

أتوبيس ونقل وملاكي.. إصابة شخصين في حادث تصادم أعلى دائري المريوطية

وزير الزراعة يُعلن الإفراج عن دفعة جديدة من الأعلاف بقيمة 58 مليون دولار

سامح شكري يصل دمشق.. ويلتقي الرئيس السوري ووزير خارجيته (صور)

حملات مكثفة لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة والطرق السريعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلي في البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي