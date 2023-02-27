وزير الزراعة يُعلن الإفراج عن دفعة جديدة من الأعلاف بقيمة 58 مليون دولار

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه خلال الفترة من 17/2/2023 حتى 23/2/2023، تم الإفراج عن 136 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 58 مليون دولار.

وأضاف أن الإفراج يشمل 117 ألف طن من الذرة بحوالي 42 مليون دولار وحوالي 19 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 14.2 مليون دولار، وإضافات بحوالي 1.4مليون دولار.

وأشار الوزير، في بيان، إلى أنه بذلك يكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 23 فبراير 2023)، 2.746 مليون طن منها 1.948مليون طن ذرة، 798 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 1.367 مليار دولار.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية، لافتًا إلى أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا، والتي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضًا حيوانات المزرعة.

وأوضح أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقًا كاملًا مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.