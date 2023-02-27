الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مراسم استقبال رسمية لـ«مدبولي» فى الدوحة.. ويلتقي أمير قطر اليوم

خلال الاستقبال
خلال الاستقبال

يجري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز، رئيس وزراء دولة قطر، مراسم استقبال لنظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بعد قليل، في مقر رئاسة الوزراء القطرية.

ومن المقرر أن يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له فى زيارة قطر، اليوم، الأمير تميم بن حمد، أمير دولة قطر، فى العاصمة القطرية الدوحة، لبحث التعاون فى عدد من الملفات بين البلدين.

كان وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، إلى مطار الدوحة الدولي، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، فى مستهل زيارة عمل لدولة قطر.

واستقبل رئيس الوزراء والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى أرض المطار، السيد/ جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات بحكومة قطر، والسيد/ سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى مصر، والسيد/ عمرو الشربيني، سفير مصر لدى قطر.

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، يضم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

يضم الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عددا من الوزراء ورجال الأعمال والإعلاميين، ومن المقرر أن يعقب اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، انعقاد مجلس الأعمال المصري القطري، بمشاركة مستثمري البلدين لبحث تفعيل التعاون الاقتصادي والتجارة بين البلدين، واستعراض التحديات التي تواجههما بحضور مسؤلي البلدين، لحل أي عقبات من شأنها دفع عجلة الاستثمار بين البلدين الشقيق.

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