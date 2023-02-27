الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أتوبيس ونقل وملاكي.. إصابة شخصين في حادث تصادم أعلى دائري المريوطية

حادث تصادم أعلى
حادث تصادم أعلى دائري المريوطية

تسبب حادث أعلى الطريق الدائري بالمريوطية في حالة من الكثافات المرورية نتيحة تصادم بين ٣ سيارات "ملاكي ونقل وأتوبيس" وأسفر الحادث عن إصابة شخصين. 

تلقت الإدارة العامة للمرور إخطارا من غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري القادم من المريوطية اتجاه المنيب على الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وسيارة نقل وأتوبيس، ما اسفر عن إصابة شخصين ونتج عنه حالة من التكدس المروري فتم الدفع بأوناش المرور لرفع اثار الحادث وتسيير الحركة المرورية. 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

المريوطية الطريق الدائري حادث الكثافات المرورية تصادم بين ٣ سيارات الإدارة العامة للمرور

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