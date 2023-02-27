ميلان يهزم أتالانتا ويزاحم إنتر على وصافة الدورى الإيطالى

حقق فريق إي سي ميلان الفوز على ضيفه أتالانتا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

سجل هدفي الروسونيري خوان موسو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 25، وجونيور ميسياس في الدقيقة 86.

هدف ميلان في الدقيقة 25 احتسب ضد خوان موسو، بعد تسديدة صاروخية من ثيو هيرنانديز ارتطمت بالقائم ثم الحارس.

وفي الدقيقة 33 كاد رافاييل لياو أن يضيف الهدف الثاني، ولكن الكرة اصطدمت بالعارضة.

وسجل جونيور ميسياس الهدف الثاني لصالح ميلان في الدقيقة 87 بعد تمريرة رائعة من رافائيل لياو.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 47 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن إنتر ميلان الثاني، وبفارق 18 نقطة عن نابولي المتصدر، فيما يحتل أتالانتا المركز السادس برصيد 41 نقطة.