الإثنين 27 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 لمواليد الأبراج النارية

الأبراج النارية
الأبراج النارية

يقدم موقع الدستور حظك اليوم الإثنين لمواليد الأبراج النارية على النحو التالي:

 

برج الحمل

من المتوقع تحقيق أرباح معتدلة في الاستثمارات المتعلقة بالأعمال التجارية، يبدو أن الصحة جيدة، من المحتمل أيضًا أن يشعر بعضكم بالقوة الذهنية والعاطفية، ستكون هناك بعض اللحظات العاطفية مع العائلة حيث تحاول سد الفجوة مع كبار السن، من المحتمل أن يتمتع بعضكم بفترة من النمو والنجاح في مجال العمل، يمكن أن تخفف التمارين من مخاوفك الصحية وتجعلك أكثر نشاطًا.

 

برج الأسد 
من المرجح أن يتم تسوية المدفوعات من الماضي، يمكن أن تتوقع الشركات الاعتدال واللعب الآمن، من المرجح أن يجعلك الشعور العائلي تشعر بالحنين إلى الماضي، قد يشعر جسمك بالخفة والمرونة اليوم، لا ينصح بالسفر لأنه قد لا يتماشى مع حس الفكاهة والتمثيل الغذائي لديك، يبدو أن عائدات العقارات واعدة جدًا اليوم.

 

برج القوس
من الناحية المالية قد تشعر بالضيق قليلاً حيث تبدأ مصادر الدخل بالجفاف، من المتوقع أن تظل صحتك جيدة، قد يخطط البعض منكم للقيام برحلة عائلية إلى مكان ديني، من المرجح أن تدر الاستثمارات العقارية عوائد جيدة، ستكون حياتك المهنية مجزية للغاية.

 

صفات تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

 

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

 

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية، هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين.

حظك اليوم الأحد 26 فبراير 2023 لمواليد الأبراج النارية

أبراج نارية برج الأسد برج القوس برج الحمل حظك اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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