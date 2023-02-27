اعتماد 38 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين فى الغربية

أكد الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، اعتماد أسماء 38 متقدمًا - من أبناء المحافظة- للخطابة بالمكافأة على بند التحسين، من خريجي جامعة الأزهر، دفعة مايو 2022.

وأوضح وكيل الوزارة، اعتماد 38 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين من محافظة الغريبة، سيتم تمكينهم من آداء خطبة الجمعة فور استكمال ملفاتهم ليشمل (نسخة من المؤهل أصل، صورة الرقم القومي، صورتين شخصيتين حديثتين، صحيفة الحالة الجنائية حديثة).

وأسماء الخطباء المعتمدين هم كل من:-

1. أحمد محمد أحمد عبد السلام حامد- كلية أصول الدين.

2. محمد عثمان محمد فؤاد عثمان- كلية أصول الدين.

3. محمد أشرف محمد الشيمي- كلية أصول الدين.

4. عبد المولى مدحت عبد المولى شكر- كلية أصول الدين.

5. محمد صبحي شوقي أبو الفتوح- كلية أصول الدين.

6. إسلام رضا علي محمد فتياني- كلية أصول الدين.

7. محمد أحمد محمد زهران الغربية كلية أصول الدين.

8. خليل علي خليل إبراهيم- كلية أصول الدين.

9. مختار عيسى مختار عيسى مرعي- كلية أصول الدين.

10. عبد الرحمن محمد أحمد الطويل- كلية أصول الدين.

11. محمود رأفت حسنى خليل الدسوقي- كلية أصول الدين.

12. ياسر أحمد محمد عبد العال- كلية الشريعة والقانون.

13. عاصم رضا علي قراقيش- كلية الشريعة والقانون.

14. أحمد ناصر أحمد أبوزيد- كلية الشريعة والقانون.

15. محمد السيد السيد أبو فرحة- كلية الشريعة والقانون.

16. سالم حسن عبد المجيد سليمان عكاشة- كلية الشريعة والقانون.

17. أمين طارق أمين عبد الحميد ياسين- كلية الشريعة والقانون.

18. عبد الله حمادة محمود عبد الوهاب- كلية الدراسات الإسلامية والعربية.

19. محمد أحمد خليفة أحمد العربي- كلية الدعوة الإسلامية.

20. محمد فوزي عبد الهادي الزغبي- كلية الدعوة الإسلامية.

21. عبد الفتاح السيد أحمد الصاوي- كلية الدعوة الإسلامية.

22. أحمد محمد عطا الله الموجي- كلية القرآن الكريم.

23. أحمد محمود أبو اليزيد كشك- كلية القرآن الكريم.

24. محمد رجب محمد قطب خضرة- كلية القرآن الكريم.

25. أحمد كرم إبراهيم البدوي- كلية القرآن الكريم.

26. زكريا مصطفى زكريا القطوري- كلية القرآن الكريم.

27. إبراهيم السيد إبراهيم شمس الدين- كلية القرآن الكريم.

28. عبد الله جمال محمود الشرنوبي- كلية القرآن الكريم.

29. رمضان جمال خطاب عامر- كلية القرآن الكريم.

30. محمود محمد شفيق راغب النجار- كلية القرآن الكريم.

31. إبراهيم سمير عفيفي عفيفي بيومي- كلية القرآن الكريم.

32. محمد أحمد حسن السنباطي- كلية القرآن الكريم.

33. أحمد السيد عبد الله عثمان- كلية اللغة العربية.

34. أحمد رضا عطية جبريل الغربية كلية اللغة العربية.

35. مصطفى رمضان إبراهيم شكر- كلية التربية.

36. محمد صبحي السيد محمد الكومي- كلية التربية.

37. عبد الله حمدي محمد مصطفى العفيفي- كلية التربية.

38. أحمد الرفاعي أبو اليزيد شعبان- كلية اللغات والترجمة.