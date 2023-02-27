أول تعليق من تن هاج بعد تتويج مانشستر يونايتد بكأس رابطة الأندية الإنجليزي

حذر إريك تن هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم من "التكاسل" ،إذا أرادو أن يحققوا المزيد من الألقاب بعد تتويجهم بأول لقب لهم في آخر ستة أعوام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا". أن مانشستر يونايتد تُوج بلقب بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة عقب الفوز على نيوكاسل بهدفين نظيفين، لينهي الفريق فترة الصيام عن التتويج بالألقاب وهو الأمر الذي أظهر مدى التطور الذي لحق بالفريق تحت قيادة المدرب الهولندي.

وقال تن هاج، الذي احضر الكأس معه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة وكاد أن ينساه وهو يرحل: "بالطبع التتويج يظهر شيئا ما، أنك تسير في طريق صحيح ، وأنك في اتجاه صحيح ".

وأضاف: "هذا كأس واحد ومازلنا في (شباط) فبراير، ولكنه يظهر لنا أننا نسير في الطريق الصحيح. يجب أن يكون هذا ملهما، يجب أن يكون الحافز للمضي قدما، للمواصلة في نفس الطريق وأن نتطور".

وأردف: "حسنا، لتكونوا سعداء لمدة 24 ساعة ولكن ابقوا غير راضين، لأن الرضا، هو الذي يؤدي إلى الكسل، وعندما تصبح كسولا لا تفوز بمباريات أخرى، ولا يمكنك وقتها أن تفوز بالألقاب".

وهذا أول لقب للفريق منذ تتويجه بلقب الدوري الأوروبي في 2017، وإذا كان الأمر يتعلق بمدرب الفريق، فإنه لن يكون اللقب الأخير.

وبسؤاله عما إذا كان اللقب يمنح الفريق شيئا للبناء عليه، قال تن هاج :"بالطبع".

وأضاف :" نحن لا نأمل فقط ولكن أن نعرف الأمر يستحق الاستثمار، أن نعلم أن نعرف أن الأمر يستحق المعاناة و التضحية، وأن نعرف أنه يتعين علينا أن نقدم كل ما لدينا كل يوم للاحتفال".

وبالنسبة لإيدي هاو، مدرب نيوكاسل، كانت المباراة غير جيدة، حيث فشل فريقه في استغلال الفرص التي اتيحت له وعوقب بسبب ضعف الدفاع.

ومع ذلك، أصر على أن هذه الهزيمة سوف تشعل حماس الفريق في مساعيه المستقبلية لإنهاء فترة عدم تتويجه بالألقاب التي استمرت 54 عاما.

وقال هاو :"المباراة تتركنا بشعور الخسارة في نهائي، وهو شيء ليس بجيد، ونشعر بالاحباط الشديد ، ولكن بالنسبة لي، تنظر للمستقبل، وأنا مشتاق للعودة إلى هنا والفوز بكأس".

وأضاف :" رؤية المشجعين، الذين دعمونا بشكل مذهل هذا العام، وهم يسعرون بالحزن في النهاية أمر مؤلم بشدة، والتحفيز والأفكار تذهب لكيفية العودة هنا والفوز بكأس من أجلهم لأنهم يستحقونه".

وأكد: "لا يوجد شيء مضمون في كرة القدم. يجب أن تكسب حق الوصول لهذه المراحل المتقدمة من البطولات. يجب أن تكسب الحق في كل أسبوع بالدوري لكي ننهيه في المكان الذي نريد التواجد فيه، لذلك، يبدأ العمل مرة أخرى".