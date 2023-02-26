الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الوثائقية».. أشرف عبد الشافي: «الريحاني» قدم مسرح مصر الحقيقي وخرج منه سيد درويش

أشرف عبد الشافي
أشرف عبد الشافي

قال الكاتب الصحفي، أشرف عبدالشافي، إنه لم يرى صديق أو رفيق درب يكتب بحب مثلما كتب الفنان الراحل نجيب الريحاني عن المخرج بديع خيري.

وأضاف خلال الفيلم الوثائقي "الريحاني"، عن قصة الفنان نجيب الريحاني، والذي عرض عبر فضائية "الوثائقية"، أننا لن نرى مثل هذه العلاقة، وعندما تعرف نجيب الريحاني على كتابات بديع خيري وأدبه عملوا معًا ورأينا عظمة بينهما من عام 1917 وحتى 1923، فنجيب الريحاني قدم مسرح مصر الحقيقي الذي أظهر سيد درويش.

استعانة نجيب الريحاني بالاستعراضات المسرحية

وأضاف الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني، أن نجيب الريحاني تعرف على سيد درويش من خلال ما سمعه عن ألحانه في "فيروز شاه" التي كان يقدمها جورج أبيض، فالأخير لجأ للاستعراضات واستعان بسيد درويش، وعندما لجأ نجيب الريحاني للاستعراضات وجد الفرصة سانحة للاستعانة بـ “درويش”، وكانت هذه هي فترة الاستعراضات المسرحية.

أشرف عبدالشافي نجيب الريحاني بديع خيري الوثائقية مسرح مصر الحقيقي سيد درويش

مواد متعلقة

«الوثائقية».. بعد نجاح عرض «حمار وحلاوة» سر اختلاف نجيب الريحاني وأمين صدقي

«الوثائقية».. كيف أسهم نجيب الريحانى فى ثورة 1919 ودور المسرح فى مقاومة الاحتلال؟

فى بثها الأول.. انطلاق قناة الوثائقية بالنشيد الوطنى.. وبرومو لفيلم «نجيب الريحانى»

الضاحك الباكي.. أول أفلام «الوثائقية» عن حياة نجيب الريحاني

في ذكرى ميلاد الضاحك الباكي.. قصة 8 مغامرات نسائية في حياة نجيب الريحاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء العراقى: عازمون على الاستمرار بتقوية عوامل الاستقرار بالمنطقة

رابط نتيجة معهد معاوني الأمن الدفعة السابعة 2023 للشباب والبنات moi.gov.eg

أمن دمياط يقود المتهمين بالسطو على مكتب بريد دمياط الجديدة لتمثيل جريمتهم

جامعة الوادي الجديد تستقبل وفد «سيدات أعمال مصر» (صور)

عقب تداول صور على «فيسبوك».. الأمن يضبط تاجر اللحوم الفاسدة بالقليوبية

رئيس وزراء اليابان يجتمع بأعضاء حزبه استعدادا للانتخابات المحلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلي في البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي