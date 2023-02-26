«الوثائقية».. أشرف عبد الشافي: «الريحاني» قدم مسرح مصر الحقيقي وخرج منه سيد درويش

قال الكاتب الصحفي، أشرف عبدالشافي، إنه لم يرى صديق أو رفيق درب يكتب بحب مثلما كتب الفنان الراحل نجيب الريحاني عن المخرج بديع خيري.

وأضاف خلال الفيلم الوثائقي "الريحاني"، عن قصة الفنان نجيب الريحاني، والذي عرض عبر فضائية "الوثائقية"، أننا لن نرى مثل هذه العلاقة، وعندما تعرف نجيب الريحاني على كتابات بديع خيري وأدبه عملوا معًا ورأينا عظمة بينهما من عام 1917 وحتى 1923، فنجيب الريحاني قدم مسرح مصر الحقيقي الذي أظهر سيد درويش.

استعانة نجيب الريحاني بالاستعراضات المسرحية

وأضاف الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني، أن نجيب الريحاني تعرف على سيد درويش من خلال ما سمعه عن ألحانه في "فيروز شاه" التي كان يقدمها جورج أبيض، فالأخير لجأ للاستعراضات واستعان بسيد درويش، وعندما لجأ نجيب الريحاني للاستعراضات وجد الفرصة سانحة للاستعانة بـ “درويش”، وكانت هذه هي فترة الاستعراضات المسرحية.