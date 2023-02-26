عقب تداول صور على «فيسبوك».. الأمن يضبط تاجر اللحوم الفاسدة بالقليوبية

نجح رجال الأمن بالقليوبية، منذ قليل، في ضبط جزار لتخزينه وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمنطقة منطي دائرة مركز شرطة قليوب، بعد تداول مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت تعليق يزعم أنها لحوم "حمير".

بدأت الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ من الأهالي بضبط جزار أثناء محاولة إلقاء أجزاء لحوم بأحد المناطق بمنطقة منطي دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين تخزين "ح م"، جزار، لحوم بمخزن بمنطقة منطي دائرة المركز، وتداول الأهالي بالمنطقة مقاطع مصورة توضح أنه يبيع لحوم "حمير"، وعلى الفور تم استدعاء لجنة من الطب البيطري بالقليوبية لفحصها، وبمعاينتها تبين أنها لحوم بقري، لكنها منتهية الصلاحية.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتحفظ على المتهم، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وعرض تقرير لجنة الطب البيطري، كما طلبت حضور اللجنة لمناقشتها في التقرير الذي أعدته.