الجيش الملكى يضرب فيوتشر بهدفين ويعود لقمة المجموعة الثالثة بالكونفدرالية

استعاد الجيش الملكي المغربي قمة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، بعدما فقدها لمدة 3 ساعات فقط.

وحقق الفريق المغربي فوزا ثمينا 2 / صفر على ضيفه فيوتشر المصري، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز بيراميدز المصري 1 / صفر على ضيفه أسكو كارا التوجولي.

وارتفع رصيد الجيش الملكي إلى 7 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه بيراميدز، في حين احتل فيوتشر، الذي يشارك للمرة الأولى في المسابقات القارية، المركز الثالث بنقطتين، ويقبع أسكو كارا في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة.

وعلى ملعب (مولاي الأمير عبدالله) في العاصمة المغربية الرباط، افتتح حمزة إغمان التسجيل لمصلحة الجيش الملكي في الدقيقة 31، قبل أن يقضي لأمين دياكيتي على آمال فيوتشر نهائيا في إدراك التعادل، عقب إحرازه الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي اللقاء الآخر، حقق بيراميدز انتصاره الأول في مسيرته بالمجموعة، عقب فوزه الصعب 1 / صفر على ضيفه أسكو كارا بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتقمص المحترف التونسي فخرالدين بن يوسف دور البطولة في المباراة، بتسجيله هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة 28.