«الوثائقية».. بعد نجاح عرض «حمار وحلاوة» سر اختلاف نجيب الريحاني وأمين صدقي

كشف الفيلم الوثائقي "الريحاني"، والذي تعرضه قناة "الوثائقية"، أن مسرحية "العشرة الطيبة"، كانت ذروة التعاون الفني بين الفنان نجيب الريحاني، و المخرج عزيز عيد، رفيق الدرب الذي دفعه بعيدًا عن التراجيديا.

هدايا أفرجت عنها “العشرة الطيبة”

وأضاف الفيلم، أنه كان هناك هدايا أخرى أفرجت عنها "العشرة الطيبة"، من زجل ظريف، وموسيقى خفيفة الروح لشابين نابغين يدعيان بديع خيري، وسيد درويش.

وقال ميسرة صلاح الدين، شاعر وكاتب مسرحي، إنه كان هناك ضرورة أن يقابل نجيب الريحاني بديع خيري، وقبله كان نجيب يتعامل مع مؤلف آخر وهو من المؤلفين الهامين جدًا في تاريخ “الريحاني” ويدعى أمين صدقي، واختلف نجيب وأمين بعد نجاح عرض "حمار وحلاوة".

وتابع، أنه من الأشياء الطريفة أنه قال إن عرض "حمار وحلاوة"، هو العرض الأول الناجح له والذي استطاع من خلاله أن يحقق عائدًا ماديًا، واختلف الثنائي حول أرباح العرض وانفصلوا وبدأ نجيب الريحاني يبحث عن البديل.