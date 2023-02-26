رمضان 2023.. أحمد العوضي: «ضرب نار» دراما مختلفة قريبة من الشارع المصري

كشف النجم أحمد العوضي عن كواليس مسلسله الذي سيعرض في موسم رمضان 2023، قائلًا: "مسلسل ضرب النار سيكون له صدى قوي وهتشوفوا حاجة قيمة، إحنا عاملين حاجة مختلفة تمامًا عن مسلسل اللي مالوش كبير، قصة جديدة وراجعلكم بالكوماندا (جابر أبو شديد)".

تابع خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، "مهرة لديها قصتها في شبرا وأنها مكافحة، وجابر الكوماندا في مسلسل ضرب نار، مختلف عن مسلسلنا في رمضان الماضي".

حول استقاء إفيهات جديدة قد تعلق في أذهان المواطن على غرار "اللي مالوش كبير"، قال: "عملت زي اللي مالوش كبير ونزلت الشارع ودرست الشخصية وبوعدكم هتتفرجوا على شخصية حقيقية تقدم مفردات جديدة وقديمة ومفردات صعيدية وستكون أقوى من شخصية الخديوي وإفيهاته".

ردًا على سؤال "هل سيجمعهما قصة حب على غرار "اللي مالوش كبير"، قال: "سيكون هناك قصة حب لكن مختلفة تمامًا عن غزل والخديوي لأن الأخير درامته عنيفة شوية، انتظروا مسلسل قوي وهو مسلسل الشارع أنا بسميه كدة وهو مسلسل قريب من الناس والشارع المصري نتمنى يعجب الجمهور ونبقى عند حسن ظنهم لإني اعتدت على تقديم شخصيات حقيقية في المسلسلات وهتشوفوا مسلسل قوي جدًا ودراما حقيقية وقريبة من الناس".