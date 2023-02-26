«الكونتينر» يرصد مراحل تصنيع مستحضرات التجميل (فيديو)

رصد برنامج الكونتينر، خلال حلقة اليوم، على قناة on، والذى يقدمه الفنان أحمد داوود، مراحل تصنيع مستحضرات التجميل في مصنع "إيفا للتجميل وإيفا فارما".

وقالت ليندا أرمانيوس، الرئيس التنفيذى لشركة "إيفا" لمستحضرات التجميل للقطاع التجارى، إن أول مرحلة من مراحل التصنيع هي الخلط، وتستطيع الماكينة خلط التركيبات بأعلى معايير الجودة.

وتابعت: "هناك كريمات تأخذ 3 ساعات وبعضها 5 ساعات والشامبو يأخذ أكثر وقت"، منوهة أنها دائما تفكر ماذا يحتاج المستهلك مستقبلًا.

ولفتت إلى أن مصنع "إيفا للتجميل وإيفا فارما" يبيع منتجاته داخل وخارج مصر، والمصنع يبيع خارج مصر أكثر من السوق المحلي داخل مصر.