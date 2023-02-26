بدأ بـ 4 أشخاص والآن 2000.. «الكونتينر» داخل مصنع مستحضرات التجميل والأدوية

رصد برنامج الكونتينر، خلال حلقة اليوم، على قناة on، والذى يقدمه الفنان أحمد داود، قصة نجاح مصنع "إيفا للتجميل وإيفا فارما".

وقالت ليندا أرمانيوس، الرئيس التنفيذى لشركة "إيفا" لمستحضرات التجميل للقطاع التجارى، إن بداية المصنع كانت في عام 1972، على يد والدها الدكتور منير أرمانيوس من صيدلية في الموسكي، موضحة أن والدها كان يقوم بعمل جميع التركيبات التي يحتاجها السوق في هذا الوقت.

وأضافت، خلال حديثها في برنامج "الكونتينر"، إن المصنع بدأ بإنتاج "سبوتلس إيفا وكريم إيفا بالجلسرين"، فقط، منوهة أن مصنع والدها بدأ بـ4 أشخاص فقط، وكان العمل قائم على العلم والبحث بمكونات طبيعية جدا، إلى أن وصل إنتاج المصنع حاليًا إلى 300 منتج، وعمالة تقدر بـ 2000 شخص.