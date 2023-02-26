الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الكونفدرالية.. الجيش الملكى يتقدم على فيوتشر بهدف فى الشوط الأول

الجيش الملكي وفيوتشر
الجيش الملكي وفيوتشر

أنهى فريق الجيش الملكي الشوط الأول من مباراته أمام فيوتشر في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية بالتقدم بهدف دون رد.

سجل حمزة إغمان هدف التقدم للفريق المغربي في الدقيقة 31 بعد خطأ فادح من محمود جنش حارس فيوتشر الذي فشل في الإمساك بالكرة لتسقط من يده ويتابعها إغمان في الشباك.

أحداث الشوط الأول

في الدقيقة 4 محاولة عن طريق محمد فاروق لاعب فيوتشر لإختراق منطقة جزاء الجيش الملكي من الجبهة اليمنى لكنه فقد السيطرة على الكرة لتتحول بالنهاية إلى ركلة مرمى.

في الدقيقة التاسعة، محاولة هجومية أولى للجيش الملكي بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مصطفى سهد بتسديدة مقصية مزدوجة وضعت الكرة بشكل سهل في أحضان الحارس محمود جنش.

في الدقيقة العاشرة تسديدة قوية عن طريق العربي ناجي لاعب الجيش الملكي من خارج حدود منطقة الجزاء مرت دون خطورة إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس محمود جنش.

في الدقيقة 14 تسديدة قوية عن طريق أحمد حمودان لاعب الجيش الملكي من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمود جنش ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 25 تسديدة عن طريق حمزة إغمان لاعب الجيش الملكي من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمود جنش بسهولة.

جاء الهدف في الدقيقة 31 بعد  ركلة ركنية للجيش الملكي على يمين مرمى فيوتشر، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها الحارس محمود جنش بإبعاد غير متقن استغله حمزة إغمان وأطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول، تسديدة خطيرة عن طريق رضا سليم لاعب الجيش الملكي من على حدود منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى الحارس محمود جنش. 

الجيش الملكي المغربي فريق فيوتشر البطولة الكونفدرالية حمزة إغمان

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