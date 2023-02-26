بعد وفاة رودينا.. أخصائية نفسية: يجب التصدي لظاهرة التنمر بالمدارس

قالت الدكتورة سهام حسن، أخصائية نفسية وتعديل سلوك، إن وفاة الطالبة رودينا بعد تنمر زميلاتها عليها بالمدرسة أمر مؤسف، مشيرة إلى أن هناك وقائع تنمر تحدث يوميا في المدارس، ويجب وضع عقوبات للحد من هذه الظاهرة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الطفل المتنمر، يكون مراهق متنمر، وإنسان متنمر في حياته وهذا شيء خطر جدا على المجتمع ويسبب الكثير من المشكلات.

وأشارت سهام حسن، إلى أن الفتيات كن يغرن من تفوق رودينا الدراسي، واستغلوا أنها شخصية حساسة كي ينتقموا منها بسبب الغيرة من نجاحها وتفوقها.

ولفتت إلى أن رودينا اشتكت في المدرسة أكثر من مرة من التنمر على شكلها ومستواها الاجتماعي، ولكن من الواضح أن مدرستها لم تكون حاسمة في التعامل مع الأمر.

وأكدت أن المدرسة يجب أن تستدعي ولي أمر الطالب المتنمر وتطلب منه أن يخضع إلى جلسات علاج نفسي، لأن الطفل المتنمر يسبب مشاكل للآخرين.

وأوضحت أن أسرة الطفل يجب أن تكون داعم قوي له، وترفض التنمر عليه من الصغر، وتكون حائط صد دائما إلى جواره، وترفض التنمر عليه حتى ولو من الأقارب، حتى يشعر الطفل بمكانته ويكون قادر في المستقبل على مواجهة المتنمرين والرد عليهم وعدم التأثر من كلامهم.