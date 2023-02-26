الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سالم العكش: مش هنخاف على سيناء وقائدنا الرئيس السيسى

سالم العكش
سالم العكش

قال سالم العكش عضو مجلس الشيوخ عن دائرة شمال سيناء، إن أرض سيناء ارتوت بدماء الشهداء، من المدنيين وأبناء قواتنا المسلحة، والشرطة المدنية.

ووجه العكش، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة المدنية.

الانتصار على الإرهاب بالتعمير والتنمية

وأردف: "نراه في أرض الاصطفاف احتفالية بعد إرهاب 9 سنوات، لكننا ننتصر على الإرهاب بالتعمير والتنمية، اهتمام الرئيس بسيناء وأهالي سيناء أسعد المصريين وأهالي سيناء".

واستطرد: "قدرُنا نبقى في اختبارات كثيرة من حرب 67، هذا قدرنا ونحن راضون به، نعيش ونموت على أرض سيناء، اتربينا في خنادق القوات المسلحة، وهذه اللُحمة بين القوات المسلحة وأبناء سيناء نموذج مشرف".

وختم: "فخور بأبناء سيناء وجيش مصر، نحن أبناء سيناء مش هنخاف على سيناء، وقائدنا الرئيس السيسي أحد أبناء القوات المسلحة خير أجناد الأرض".

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