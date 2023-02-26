رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية سوف يستمر.

وقال نتنياهو، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، : "على عكس التقارير، سيستمر بناء المستوطنات في الضفة الغربية وفقاً للجدول الزمني المخطط له دون تغيير أو تجميد للقرار".

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد أيام قليلة من التقارير الإسرائيلية التي كشفت عن وجود تفاهمات بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية بوساطة أمريكية.

ووفق تلك التفاهمات، تلتزم إسرائيل بتجميد خطتها للتوسع في البناء الاستيطاني داخل مناطق الضفة الغربية المحتلة، لعدة أشهر، مقابل أن توقف السلطة الفلسطينية تصويتًا في مجلس الأمن الدولي ضد البناء الإسرائيلي.

ونفذت السلطة الفلسطينية الجانب الخاص بها في تل التفاهمات، بينما يعد إعلان نتنياهو خرقًا لها.