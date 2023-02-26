الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية سوف يستمر.

وقال نتنياهو، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، : "على عكس التقارير، سيستمر بناء المستوطنات في الضفة الغربية وفقاً للجدول الزمني المخطط له دون تغيير أو تجميد للقرار". 

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد أيام قليلة من التقارير الإسرائيلية التي كشفت عن وجود تفاهمات بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية بوساطة أمريكية.

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وساطة أمريكية وخطوات مؤقتة.. كواليس التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

ووفق تلك التفاهمات، تلتزم إسرائيل بتجميد خطتها للتوسع في البناء الاستيطاني داخل مناطق الضفة الغربية المحتلة، لعدة أشهر، مقابل أن توقف السلطة الفلسطينية تصويتًا في مجلس الأمن الدولي ضد البناء الإسرائيلي.

ونفذت السلطة الفلسطينية الجانب الخاص بها في تل التفاهمات، بينما يعد إعلان نتنياهو خرقًا لها.

نتنياهو الضفة الغربية إسرائيل السلطة الفلسطينية وساطة أمريكية البناء الاستيطاني

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