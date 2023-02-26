وزير الري يوجه بتنفيذ خطة عاجلة لرفع كفاءة محطات الرفع والصرف على مستوى الجمهورية

تواصل أجهزة وقطاعات وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة أعمال متكاملة لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لمختلف القطاعات المستفيدة ومنها الأراضى الزراعية، مع توفير المياه إلى مختلف الأراضى التى لا تصل إليها مياه الترع والمصارف ويتم توفيرها من خلال محطات صرف المياه بالمحافظات المختلفة.

تجديد وتأهيل وحدات الطلمبات بمحطات صرف المياه

يأتى ذلك فيما عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمناقشة الحالة الفنية لمحطات طلمبات الري والصرف على مستوى الجمهورية، والاحتياجات المطلوبة لأعمال الإحلال والتجديد والتأهيل لوحدات الطلمبات بالمحطات التابعة لهيئة الصرف بمختلف المحافظات وزمامات الأراضى.

إجتماع وزير الموارد المائية والري

واستعرض وزير الري احتياجات إنشاء محطات جديدة، لضمان الوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة لمنظومة الري والصرف، والعمل على توفير المياه اللازمة لرى الأراضي الزراعية والمستصلحة بمختلف أنحاء الجمهورية.

كذلك، وجه وزير الري، بسرعة وضع الخطة التنفيذية اللازمة لرفع كفاءة محطات الرفع على مستوى محافظات الجمهورية.

وعقد الاجتماع بحضور كل من الدكتورة رشا الخولى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط، والمهندس حسن يحيى نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والدكتور سامي سعد مدير معهد بحوث الهيدروليكا والمشرف على معهد بحوث الميكانيكا .