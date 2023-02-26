الأحد 26 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مؤتمر العقبة: اجتماع خماسي بشرم الشيخ لوقف العنف بالأراضي الفلسطينية

الأراضي الفلسطينية
الأراضي الفلسطينية

يعقد أطراف مؤتمر العقبة، الذى انطلق اليوم من الأردن بمدينة شرم الشيخ اجتماعه الشهر المقبل لتحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها.

وانتهى مساء اليوم، الاجتماع السياسي الأمني الفلسطيني الإسرائيلي فى العقبة.

أبرز ما تم الاتفاق عليه اليوم فى مؤتمر العقبة

وأعلنت الأطراف المشاركة فى اجتماع اليوم وهى مصر الأردن، فلسطين، الولايات المتحدة إسرائيل عدة قرارات منها، تأكيد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم. 

كما جدد الطرفان التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف.

كما أكدت الأطراف الخمسة أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس دون تغيير، مشددين على الوصاية الهاشمية الأردنية.

واتفق الطرفان على وقف إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.

وبدأ اليوم اجتماع فلسطيني إسرائيلي سياسي أمني لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية يستضيفه الأردن في العقبة، بمشاركة إقليمية ودولية.

مؤتمر العقبة الأردن شرم الشيخ فلسطين إسرائيل

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وائل لطفي

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