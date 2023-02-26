ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادرت 7 سفن كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34540 طنًا تشمل 2000 طن يوريا و11572 طن كلينكر و 8700 طن اسمنت معبأ و 12268 بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25150 طن تشمل 1244 طن ابلاكاش و2228 طن خشب زان و967 طن قمح و 103777 طن سكر و 10334 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1168 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 205 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2585 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 41917 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 167840 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5080 شاحنة .

واستقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحرى أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس الإدارة المهندس عمرو حمد ممثل شركة (LRQA) لأجراء المراجعة الدورية لشهادات الجودة الخاصة بالهيئة.

تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تطابق هيئة ميناء دمياط مع مواصفات شهادات الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية الحاصلة عليها ( ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 ) .

وقام ممثل شركة (LRQA) على مدار عدة أيام بالتنسيق مع اللواء بحري طارق عدلى نائب رئيس الهيئة للتشغيل و قيادات الإدارات المختصة بمراجعة كافة أنشطة الميناء واختبار مدى كفاءة المختصين بالإدارات فى التعامل مع مختلف المواقف وقياس مدى التوافق مع الأنظمة الثلاث ومدى تفعيل منظومة الجودة على كافة الأنشطة والحفاظ على بيئة عمل نظيفة وآمنة وأثر ذلك فى ارضاء العملاء وكسب ثقتهم والعمل على الوفاء بمتطلباتهم .