انطلاق المؤتمر العام التاسع لمنظمة المرأة العربية في ليبيا غدًا

يشهد صباح غد الاثنين، انطلاق فعاليات المؤتمر العام التاسع لمنظمة المرأة العربية “النساء والفتيات في المنطقة العربية .. تحديات متقاطعة وآفاق واعدة” والذي ترأسه دولة ليبيا، رئيسة المجلس الأعلى للمنظمة، وتنتظم فعالياته على مدار يومين بالعاصمة الليبية طرابلس.

تشارك في المؤتمر، حضوريًا، وعبر تطبيق زووم، وفود رسمية من الدول العربية الأعضاء بالمنظمة.

وقد صرَّحت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أن المؤتمر العام التاسع للمنظمة يناقش مجموعة من القضايا المهمة والراهنة للنساء والفتيات في المنطقة العربية.

وأضافت أن عنوان المؤتمر يعبر عن فلسفته؛ حيث "تشير التحديات المتقاطعة إلى حقيقة التداخل فيما بين قضايا المرأة في المجالات المختلفة وكيف أنه مهما اختلفت زاوية المقاربة، سواء من جهة قضية الصحة أو الحماية الاجتماعية أو مناهضة العنف أو المشاركة السياسية..الخ، فإنها تتقاطع من حيث أصول المشكلات وارتباطها بالنظرة المجتمعية إلى المرأة ومدى تقدير مكانتها وأدوارها. كما وأن قضايا المرأة، من ناحية أخرى، ليست قضايا فردية فئوية، إنما تتقاطع مع المشكلات المجتمعية ككل وتعتبر جزءا لا يتجزأ منها."

ويستعرض المؤتمر، والذي ستبث فعالياته أيضًا عبر تطبيق زووم على الصفحات الرسمية لمنظمة المرأة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، خلاصات وتوصيات أربع دراسات إقليمية في موضوعات :

1-قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية: رؤية عربية مقارنة من منظور النوع الاجتماعي

2-العنف والتّحرش الجنسي في مكان العمل: رؤية عربية مقارنة من منظور النوع الاجتماعي

3-أنظمة الحماية الاجتماعية للمرأة في مجال الصحة في المنطقة العربية:

رؤية عربية مقارنة من منظور النوع الاجتماعي

4- واقع النساء والفتيات ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة والاحتلال والإرهاب في العالم العربي والتدابير المتخذة لحمايتهن ودعمهن

ويناقش المؤتمر أيضا 24 تقريرًا وطنيًا حول تجارب وخبرات الدول العربية في الموضوعات محل النقاش، وهي التقارير التي بنيت على نتائجها الدراسات الإقليمية.

وكذلك يشهد المؤتمر تكريم الإعلاميين/الإعلاميات الفائزين بمسابقة منظمة المرأة العربية: إعلاميين قادة الرأي في مجال قضايا المرأة في دورتها الأولى 2023 . وهم اسامي كليب (الجمهورية اللبنانية)، ومشاعر عبد الكريم بشير يوسف (جمهورية السودان)، وأسماء ابن الفاسي (المملكة المغربية).