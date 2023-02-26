الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2023: خريطة العرض الحصري على قناة dmc

dmc
dmc

حصلت قناة DMC على عدد من المسلسلات كعرض حصري عبر شاشتها خلال موسم رمضان المقبل، حيث أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن 3 أعمال تلفزيونية، حتى الآن.

سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار السوق يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

"سوق الكانتو" تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

جعفر العمدة

يواصل صناع العمل تصوير مشاهدهم في مسلسل «العمدة»، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، بمعدلات مكثفة حسب الجدول الزمني الذي وضعه المخرج محمد سامي، ومن المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني 2023.

يشارك في بطولة مسلسل "العمدة" بجانب محمد رمضان، نخبة من أبرز نجوم التمثيل بمصر، وفي مقدمتهم الفنانة زينة، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، ومي كساب، وهالة صدقي، وبيومي فؤاد وسلوى عثمان، وأحمد داش، وطارق الدسوقي، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

تحت الوصاية

يشارك في بطولة مسلسل "تحت الوصاية" والمكون من 15 حلقة فقط بجانب النجمة منى زكي كل من الفنان دياب، ونهى عابدين، وأحمد خالد صالح، ورشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد لعظيم، أحمد عبدالحميد وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف كل من خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج شركة ميديا هب سعدي - جوهر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور قصة المسلسل عن شخصية «حنان» المرأة الجميلة في منتصف الثلاثينات التي تقوم بدورها منى زكي وهى ربة منزل وأم لطفلتها الرضيعة وابنها ذي التسع سنوات كانت حنان فاقدة الثقة في نفسها تكتفي فقط برعاية بيتها وطفليها، بعد وفاة زوجها لتجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري تمر بعثرات لتتحول من امرأة مستسلمة إلى تحديات تتخطاها تباعًا.. امرأة قادرة على تحدي الجميع وتحقيق المستحيل.

العرض الحصري خريطة العرض رمضان 2023 مسلسلات رمضان 2023 مسلسلات رمضان خريطة قناة dmc

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