الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرق طفلة داخل حوض مياه زراعية بمركز فرشوط فى قنا

غرق طفلة
غرق طفلة

شهدت قرية الكوم الأحمر التابعة لمركز فرشوط، شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، مصرع طفلة سقطت داخل حوض طلمبة مياه.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط يفيد بغرق طفلة بعد سقوطها داخل حوض طلمبة مياه بقرية الكوم الأحمر في مركز فرشوط.

وتبيّن مصرع "أمل.ف"، عامين، مقيمة بمحافظة سوهاج، إثر سقوطها داخل حوض طلمبة مياه، أثناء تواجدها بمنزل جدها بقرية الكوم الأحمر في مركز فرشوط.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

اللواء مدير أمن قنا بمحافظة سوهاج شمال محافظة قنا محافظة سوهاج مركز شرطة فرشوط مدير أمن قنا محافظة قنا مشرحة مستشفي

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