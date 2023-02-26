الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فتحى ورمضان وبن يوسف يقودون هجوم بيراميدز أمام أسكو كارا بالكونفيدرالية

بيراميدز تعادل في
بيراميدز تعادل في الجولة الثانية مع فيوتشر

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل فريقه لمباراة أسكو دى كارا بطل توجو التي ستبدأ في السادسة مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بدور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية وجاء التشكيل على النحو التالي.

 

حراسة المرمى ..أحمد الشناوي.

 

خط الدفاع ..أحمد فتحي – علي جبر – أسامة جلال – محمد حمدي.

 

خط الوسط ..عبد الله السعيد – محمود دونجا - إبراهيم توريه – مصطفى فتحي.

 

خط الهجوم ..رمضان صبحي – فخر الدين بن يوسف.

 

ويجلس على مقاعد ابدلاء كل من شريف إكرامي وأحمد سامي وأحمد توفيق وكريم حافظ وإسلام عيسى و ومحمود صابر وإبراهيم عادل ودودو الجباس وفخري لاكاي.

 

بيراميدز يحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقطتين بالتساوي مع فيوتشر بينما يتصدر الجيش الملكي المغربي جدول المجموعة برصيد 4 نقاط ويحتل كارا المركز الأخير برصيد نقطة ويسعى بيراميدز للفوز والوصول للنقطة الخامسة لتدعيم موقفه في صراع التأهل للدور ربع النهائي.

 

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز يعتمد على طريقة 4-1-4-1 بوجود البوركيني إبراهيا تورية كمحور ارتكاز في وسط الملعب وأمامه عبد الله السعيد وإسلام عيسى ومصطفى فتحي ورمضان صبحي والمهاجم المتقدم فخري لأكاى أو فخر الدين بن يوسف ويهده الطريقة سيضغط بيراميدز على لاعبي أسكو دي كارا من البداية لتسجيل هدف مبكر يفتح الطريق لتحقيق فوز كبير مع الاهتمام بتأمين الجانب الدفاعي حتى لا يهتز مرمى أحمد الشناوي بهدف قد يؤدي إلى تعقيد الأمور.

 

يدير المباراة الحكم الكونغولي ميسيي موفوتو ويساعده الكاميروني  رودريج مبيلي وريس مونتي من ساوتومي ومعهم الكونغولي تشارل فيتيال حكما رابعا ويراقب المباراة راشيد أوكالي من الجزائر، ويراقب الحكام بارفات كواديو من كوت ديفوار.

بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بيراميدز برتغالي جايمي باتشيكو مصطفى فتحي فخر الدين بن يوسف رمضان صبحى

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وائل لطفي

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