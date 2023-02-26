الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

اللواء طارق نصير: تنمية سيناء السلاح الأهم في القضاء على الإرهاب

طارق نصير
طارق نصير

قال اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، إن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بمثابة عبور جديد نحو الجمهورية الجديدة.

وأضاف نصير أنه على مدار عقود افتقرت سيناء خطط التنمية الشاملة، ولكن بعد القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره من شبه جزيرة سيناء حان الوقت أن تشهد هذه الأرض الطيبة تنمية شاملة يستفيد منها كل أبناء سيناء بصفة خاصة وكل أبناء الوطن بصفة عامة.

وأوضح نصير أن تحقيق الأمن والاستقرار فى هذه البقعة الغالية من أرض الوطن معركة البناء والتعمير إيمانا منها بأن التنمية هى السلاح الأهم فى القضاء على الإرهاب، وأن التعمير هو الدرع الذى سيحقق الأمان والترابط بين جميع أجزاء الوطن.

وأثنى اللواء طارق نصير على ما أكده الرئيس السيسي في كلمته أثناء تفقده المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بأن الأولوية في تنمية سيناء للشركات السيناوية، ووجه القيادة العامة والهيئة الهندسية بالعمل مع كل شركات المقاولات في مصر ولكن الأولية لشركات أبناء سيناء تقديرا لجهودهم و تضحيات أبنائهم من أجل الحفاظ على تراب هذا الوطن.

وأشاد نصير بتركز الدولة المصرية على التنمية الاقتصادية في سيناء خاصة في مجالات الزراعة والتنمية السياحية والصناعية فشبه جزيرة سيناء بها العديد من الأراضي القابلة للزراعة وكان التحدي الأكبر توفير المياه والحمد لله الدولة قدرت توفر ذلك أما المناطق الصناعية تسعى الدولة إلى إنشاء خمس مناطق صناعية جديدة لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل لأبنائنا في سيناء.

اللواء طارق نصير حزب حماة الوطن مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ

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