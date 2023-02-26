نائب يطالب الحكومة بالترويج للفرص الاستثمارية الموجودة فى سيناء

أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن تنفيذ عملية التنمية الشاملة فى سيناء، تعتبر من أهم التحديات التي واجهت الدولة المصرية فى حربها ضد الإرهاب، موضحا أن مصر حاربت الإرهاب نيابة عن المنطقة العربية كلها والعالم.

وقال البدري فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لشبه جزيرة سيناء، رسالة أمن وسلام واستقرار من مصر للعالم، بالإضافة إلى أنها حافز جيد لجذب الاستثمارات لهذه المنطقة التي عانت لعقود طويلة.

وطالب البدري، الحكومة بضرورة استغلال عملية التنمية الشاملة وما تشهده سيناء من استقرار فى الترويج للفرص الاستثمارية الموجودة بها، مما يسهم فى توفير عملة أجنبية وفرص عمل للشباب، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها مصر والعالم.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المناخ الاستثماري فى مصر اصبح مهيأ لانطلاق المشروعات المختلفة، خاصة مع إعلان الحكومة منح رخص ذهبية، وتسهيلات للمستثمرين، مشيدا بالجهود التي بذلها العاملين المصريين فى الوصول لهذه النتائج بالرغم مما يواجهونه من عراقيل وتحديات صعبة.

فيما أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية عازمة على مواصلة مسيرة التنمية والتطوير في بقاع مصر، وعدم الاستسلام أمام الضغوط الاقتصادية التى تتعرض لها نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن ما يحدث على أرض سيناء اليوم "حلم" تجسد على أرض الواقع بفضل سواعد مصرية خالصة واجهت الكثير من الصعاب من أجل تنفيذ هذه المشروعات الحيوية.

وقال "عثمان"، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، عملت على تطوير البنية التحتية في شبه جزيرة سيناء حيث تم تنفيذ 25 مشروعا بقطاع الصرف الصحي، بتكلفة 4 مليارات جنيه، وإضافة 420 ميجا وات في قطاع الطاقة والكهرباء، وتطوير الشبكات والمحولات الموجودة، لتحقيق استقرار الشبكة والتيار الكهربائي، وضخ استثمارات بتكلفة 18 مليار جنيه في قطاع البترول في شمال سيناء.

وأضاف أن الدولة عملت على إنشاء بنية تحتية متطورة كاملة في سيناء، لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة من خلال تنفيذ 52 مشروعا فى قطاع مياه الشرب بتكلفة تجاوزت 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 12 محطة تحلية في سيناء، موضحا أن الحرب التى خاضتها الدولة في سيناء ضد الإرهاب لم تمنعها أو تعرقل جهودها في سبيل تحقيق التنمية، للحصول على تذكرة المرور إلى الجمهورية الجديدة التى نحلم بها جميعا.

ودعا "عثمان"، المصريين إلى غلق آذانهم أمام الشائعات المغرضة التى تهدف إلى النيل من استقرار وترابط هذا الوطن من خلال زعزعة الثقة بين الشعب المصري العظيم والقيادة المصرية، مؤكدا أن هذه المحاولات دائما ما تنتهى إلى الفشل بسبب حالة الصدق والمصارحة والمكاشفة التى تجمع الرئيس السيسي بشعبه.