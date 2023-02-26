الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث فى بولاق

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدًا الإثنين، محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث.

بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة بولاق، بلاغًا من الأهالي بوفاة مسن داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبيّن من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة أبناء المجني عليه بسبب الميراث بعدما تعدوا عليه بالضرب، مما أدى إلى إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة ضرب أفضى إلى موت.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة قتل الميراث قسم شرطة بولاق

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