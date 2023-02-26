الخميس.. شيري عادل وعمرو وهبة ضيوف منى الشاذلى في برنامج «معكم»

تحل الفنانة شيرى عادل وعمرو وهبة ضيوفا على برنامج “معكم” للإعلامية منى الشاذلى يوم الخميس المقبل فى التاسعة مساء على قناة cbc.

ويكشف النجمان خلال الحلقة كواليس مسلسل “حكاية جروب الدفعة” والذى يعرض حاليا بشكل حصرى عبر قناة ON.

ويتحدث نجوم المسلسل عن كواليس التصوير والمفارقات التي شهدها التحضير للعمل، وكذلك عن الشخصيات التي قدموها كما تشهد الحلقة العديد من التحديات والمفاجآت بين شيرى عادل وعمرو وهبة.

ومسلسل حكاية جروب الدفعة يعرض يوميا من السبت إلى الأربعاء فى الثامنة مساءً على قناة ON.

وتدور أحداث مسلسل جروب الدفعو حول مجموعة من الأصدقاء جمعتهم الدراسة في كلية التجارة بجامعة القاهرة، وكان الجميع يعتبرهم أقوى شلة في دفعتهم، حيث كانوا متميزون في الأنشطة واتحاد الطلبة و فريق المسرح، استمرت صداقتهم طوال سنوات الجامعة بالرغم من اختلاف طباعهم و مستوياتهم الاجتماعية، لكن تتغير الأمور بعد التخرج.

وحكاية جروب الدفعة من بطولة شيري عادل و ميدو عادل و عمرو وهبة وولاء الشريف وأحمد ماجد و إيمان الشريف والعمل من تأليف هاني سرحان وسيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبدالوهاب و من إخراج محمد عبدالسلام.

حكايات «جروب الدفعة» هو الجزء الثالث من مسلسل "حكايات" الذي عُرِض منه "حكايات جروب العيلة"، و"حكايات جروب الماميز"، والعمل بطولة شيري عادل، محمد عادل، عمرو وهبة، بسمة داود، أحمد ماجد، ولاء الشريف وصفاء الطوخي، سيناريو و حوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبدالوهاب و من إخراج محمد عبدالسلام.