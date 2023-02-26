السياحة الرياضية تنتعش على أرض الإسكندرية بـ 4 بطولات دولية

تشهد عروس البحر المتوسط انتعاشة رياضية باستضافتها 4 بطولات دولية على أرض ملاعب الإسكندرية “استاد الإسكندرية الدولي، واستاد مركز ومدينة برج العرب، والصالات المغطاة بمختلف النوادي”.

ليستقبل استاد الإسكندرية الدولي، بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم للشباب تحت سن 20 عاما، باستضافة المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات تونس وزامبيا وبنين وجامبيا، والتي تستمر مبارياتها حتى يوم 3 مارس.

ومن استاد الإسكندرية إلى استاد برج العرب، يستضيفان بطولة التصنيف الدولي للمصارعة بمشاركة ٤٦٢ لاعبا من ٤٦ دولة من مختلف دول العالم، للتنافس في أنواع مختلفة من المصارعة الرومانية والحرة والنسائية، بالإضافة إلى استضافة الفرق المتنافسة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة السلة.

وتستكمل البطولات الدولية باستضافة بطولة العالم للجودو مكفوفين بمشاركة ٣٥ دولة بصالة الألعاب الرياضية في ستاد برج العرب.

لتعد استضافة مصر لمثل هذه الأحداث الرياضية الدولية مؤشرا هاما على نجاح مصر في استضافة المسابقات الكبرى كما أن استضافتها على أرض الإسكندرية يدل على كون تلك المدينة السياحية قادرة على تنوع أنواع السياحات بها.