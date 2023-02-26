مصطفى محمد بديلًا في تشكيل نانت الرسمي أمام رين بالدوري الفرنسي

أعلن أنطوان كومبواريه، المدير الفني لفريق نانت الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري مصطفى محمد، تشكيل فريقه الذي سيواجه رين في بطولة الدوري الفرنسي "الليج 1".

ويستضيف فريق نانت نظيره رين، على ملعب "لا البوجوار"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي "الليج 1".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نانت ضد رين في الدوري الفرنسي، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وشهد التشكيل الرسمي لفريق نانت، تواجد نجمنا المصري مصطفى محمد على دكة بدلاء في مباراة اليوم أمام رين في الدوري الفرنسي.

تشكيل نانت الرسمي استعدادًا لمواجهة رين في الدوري الفرنسي

وجاء تشكيل نانت الرسمي استعدادًا لمواجهة رين في الدوري الفرنسي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ألبان لافونت

خط الدفاع: فابيان سينتونزي – جيان تشارلز كاستيليتو – أندري جيروتو – جاون هادجام

خط وسط الملعب: صامويل موتوسامي – بيدرو شيريفيلا - مولييت

في خط الهجوم: لودوفيتش بلاس – ديلورت - جاناجو

فيما جاءت دكة بدلاء نانت على النحو الآتي: "كوكو، كورشيا، ديسكامبس، دوكيت، جويساند، فيكتور، سيمون، تراوري، مصطفى محمد.

القنوات الناقلة لمباراة نانت ضد رين في الدوري الفرنسي

وتُذاع مباراة نانت ضد رين في الدوري الفرنسي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2

ترتيب نانت ورين في الدوري الفرنسي

ويتواجد فريق نانت حاليًا في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد فريق رين في المركز السادس برصيد 43 نقطة.

يذكر أن فريق نانت الفرنسي قد تلقى هزيمة قاسية أمام يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 1-4، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في ملحق دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".