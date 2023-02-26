مصر تستعد لتوقيع الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027

تستعد مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي لتوقيع الإطار الاستراتيجي 2023-2027 مع الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة وذلك على هامش أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، ومن المقرر أن تتفقد وزيرة التعاون الدولي والممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر عدد من المشروعات التنموية في المحافظات المختلفة.

وبدأت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، أولى جولاتها أمس في محافظة المنيا حيث تفقدت المدارس الحقلية ضمن برنامج الاستثمارات الزراعية المُستدامة وتعزيز مستوى المعيشة، بقرية الجهاد 4 بمركز العدوة بمحافظة المنيا، الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد.

وفي ختام زيارتها لمحافظة المنيا، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا، بحضور إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتور محمد إبراهيم أبوزيد، نائب محافظ المنيا، وممثلي منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مشيرة إلى أن محافظة المنيا تأتي كبداية لأسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، والذي نستهدف من خلاله تسليط الضوء على ما تحقق من مشروعات تعاون إنمائي فعالة على أرض الواقع بالتعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة، وإبراز ما تحقق على مدار الفترة من 2018-2022، في مختلف مجالات التنمية.

وفي اليوم الثاني، تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، عددًا من البرامج والمشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في ضوء فعاليات أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، والذي سيتم من خلاله تسليط الضوء وإبراز المشروعات المنفذة بالفعل على أرض الواقع في المحافظات المختلفة وذلك تعزيزًا للشراكة بين الجانبين، وذلك استعدادًا للتوقيع النهائي على الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، وذلك خلال شهر مارس المقبل.

وعلى هامش زيارتها لمحافظة الإسكندرية، تفقدت وزيرة التعاون الدولي، مشروع استخدام ألواح الطاقة الشمسيَّة في عمليات التسخين الخاصة بالقطاع الصناعيّ المصريّ، وبرنامج الكفاءة الخاصة بطاقة المحركات الصناعيَّة، وذلك بشركة سيدي كريري للبتروكيماويات بالإسكندرية، بمشاركة اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، والمهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس محمد إبراهيم، العضو المنتدب لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، وأعضاء مجلس النواب وممثلي وكالات الأمم المتحدة.