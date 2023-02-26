محافظ الإسكندرية ووزيرة التعاون الدولي يتفقدون جمعية «كاراتاس»

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، جمعية كاراتاس، وذلك لتفقد برنامج الشراكة من أجل تحسين أحوال النازحين قسرًا واللاجئين، ضمن أعمال النفع العام لتنمية الإنسان دون التمييز بين اللون والجنس أو الدين أو العرق.

يأتي ذلك في إطار تفقد عدد من البرامج والمشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية ضمن فعاليات أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة.

وخلال تفقد الجمعية تم الاطمئنان على إعداد كفاءات من اللاجئين والمصريين لسوق العمل عن طريق دورات متخصصة في الكمبيوتر، والأعمال الخيرية والعمل الإجتماعي ، وحالات الطوارئ الإنسانية، وتقديم الخبرة، ودعم المستضعفين وتقديم الفرص المتساوية لهم ليدركوا إمكاناتهم، ويشاركوا فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به وكالات الأمم المتحدة مع الشركاء المحليين، والوطنيين، والدوليين، ومنظمات المجتمع المدنى، والحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، جاء ذلك بحضور ممثلي اليونيسيف، وجمعية «كاراتاس»، أعضاء مجلس النواب.

يأتي ذلك في إطار استمرار فعاليات أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، حيث يتفقد اليوم الأحد، كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، عددًا من البرامج والمشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في ضوء فعاليات أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، والذي سيتم من خلاله تسليط الضوء وإبراز المشروعات المنفذة بالفعل على أرض الواقع في المحافظات المختلفة وذلك تعزيزًا للشراكة بين الجانبين، وذلك استعدادًا للتوقيع النهائي على الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، وذلك خلال شهر مارس المقبل.