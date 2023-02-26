حبس عامل قتل محاسبًا لسرقته فى السلام

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، بتجديد حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل محاسب لسرقته.

تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من شريك بمخزن لتقطيع وبيع الزجاج بوجود شخص متوفى؛ داخل مخزن بدائرة القسم، مكمم وبه إصابات بالرأس، واكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة المخزن وعدم تواجد المتعلقات الشخصية بالمجنى عليه وهاتفه المحمول.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بذات المخزن، له معلومات جنائية، ومقيم به.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.