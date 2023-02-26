الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل قتل محاسبًا لسرقته فى السلام

حبس
حبس

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح  السلام، بتجديد حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل محاسب لسرقته.

تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من شريك بمخزن لتقطيع وبيع الزجاج بوجود شخص متوفى؛ داخل مخزن بدائرة القسم، مكمم وبه إصابات بالرأس، واكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة المخزن وعدم تواجد المتعلقات الشخصية بالمجنى عليه وهاتفه المحمول.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بذات المخزن، له معلومات جنائية، ومقيم به.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

قاضي المعارضات جنح السلام عامل داخل مخزن الداخلية محاسب ارتكاب الواقعة قتل

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