السجن 5 سنوات لسارق شخص تحت تهديد السلاح في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، عاطل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بسرقة المجني عليه "ا.ن" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

وتعود أحداث القضية البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا من المجني عليه بأنه أثناء سيره في الطريق العام اعترضه المتهم وقام بتهديده بسلاح أبيض كان بحوزته واستولى منه على متعلقاته الشخصية وفر هاربا وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.