الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زراعة الأشجار بمدارس الإسماعيلية ضمن مبادرة «100 مليون شجرة»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، عن إنشاء ركن من الأشجار المثمرة بكل مدارس تعليم الإسماعيلية، حيث حرص على متابعة العمل لحظة بلحظة وتذليل كل العقبات أمام فريق العمل بعقد العديد من الاجتماعات العاجلة، وتابع تسلم وزراعة الأشجار بمدارس الإسماعيلية.

يأتي ذلك انطلاقًا من توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر المناخ cop 27، وفي إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر ٢٠٣٠". 

وتستهدف المبادرة تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية؛ لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال المقبلة، ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون شجرة".

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