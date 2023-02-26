محافظ مطروح يدشن المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج

دشن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، أعمال المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج بمحافظة مطروح، وذلك بمقر الوحدة الصحية بحي الزهور بمدينة مرسى مطروح بحضور الدكتور مبروك سالم القائم بتسيير أعمال وكيل وزارة الصحة بمطروح والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد من العمد والمشايخ بمطروح.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة تأتي ضمن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للصحة العامة «100 مليون صحة»، والاهتمام ببناء الانسان بدء من تكوين الأسرة وتنفيذا لرؤية مصر في تنمية الأسرة المصرية وبناء أسرة صحية مستقرة سعيدة.

ووجه بأهمية التدريب على المنظومة بجميع الادارات الصحية بدء من استقبال المقبلين على الزواج وتقديم المشورة والفحص وتسجيل البيانات واخذ عينات المعمل للتحليل حتى الحصول على شهادة الفحص وتقديم ما يلزم.

وأكد محافظ مطروح على أهمية التوعية بتوثيق الزواج واستخراج بطاقات الرقم القومي للزوجين، مشيرا إلى أهمية دور العمد والمشايخ وقبائل مطروح في التوعية وتغيير ثقافة الزواج المبكر حتى يتمكن الزوجين من الحصول على أوراق ثبوتية يستطيع من خلالها استكمال الإجراءات فيما يحافظ على حقوق الاسرة.

وأوضح الدكتور مبروك سالم بأن المبادرة الرئاسية سيتم إطلاقها بعدد (1) مركز طبي و(7) وحدات صحية وهم المركز الطبي ك٤ ووحدة براني الصحية ووحدة سيوة الصحية ووحدة السلوم الصحية ووحدة النهوض بالحمام ووحدة النجيلة القبلية ووحدة الضبعة الصحية ووحدة العلمين الصحية وذلك من خلال الفرق الطبية المدربة علي أعمال المبادرة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض المعدية، والأمراض غير السارية، وفحوصات الأمراض الوراثية، واجراء فحوصات معملية متنوعة للمقبلين على الزواج، أو من يحتاج إلي هذه الخدمات الصحية من المواطنين.

وشدد المحافظ بالإعلان عن الحملة والتعريف بها بمدن ومراكز المحافظة الثمانية ونشر التوعية بأهميتها والحرص على تغطية جميع المناطق لضمان نجاح أعمال المبادرة بالمحافظة وتحقيق المستهدف منها.