الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى يوجه بإزالة العبوات الناسفة وتشغيل شركات أبناء سيناء

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

كلّف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإزالة كل العبوات الناسفة والمتفجرات تمامًا، ووضع إطار زمني للانتهاء منها بنسبة 100%، قائلًا: «مش عايز نخسر حد تاني».

كما وجّه الرئيس السيسي، بأولوية عمل شركات أبناء سيناء في عملية التنمية، مضيفًا: «هما اشتغلوا معانا في ظروف أصعب، والأولى إنهم يشتغلوا في كل الأعمال اللي هنقوم بيها».

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بمحافظة الإسماعيلية.

السيسي إزالة العبوات الناسفة شركات أهالي سيناء الرئيس السيسي تنمية سيناء

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