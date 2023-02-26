الرئيس السيسى يوجه بإزالة العبوات الناسفة وتشغيل شركات أبناء سيناء

كلّف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإزالة كل العبوات الناسفة والمتفجرات تمامًا، ووضع إطار زمني للانتهاء منها بنسبة 100%، قائلًا: «مش عايز نخسر حد تاني».

كما وجّه الرئيس السيسي، بأولوية عمل شركات أبناء سيناء في عملية التنمية، مضيفًا: «هما اشتغلوا معانا في ظروف أصعب، والأولى إنهم يشتغلوا في كل الأعمال اللي هنقوم بيها».

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بمحافظة الإسماعيلية.