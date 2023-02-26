الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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العزازى: 3.5 مليار جنيه تكلفة تطوير الرعاية الصحية

اللواء أحمد العزازي، رئيس
اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

قال اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية  للقوات المسلحة، إنه تم تنفيذ 32 مشروعًا في مجال الرعاية الصحية في مدن سيناء، بطاقة 1000 سرير، بإجمالي تكلفة 3.5 مليار جنيه.

وأضاف العزازي خلال استعراض تنفيذ القوات المسلحة لمشروعات التنمية في سيناء: "تم إنشاء 2 مستشفى في مدينة بئر العبد ونخل، بطاقة استيعابية 135 سريرًا".

وتابع: "أهالي سيناء كانوا بجانب القوات المسلحة، ولم نكن نستطيع تحقيق كل هذا الإنجاز لولا وقوفهم بجانب الأجهزة الأمنية، لنكون سدًا منيعًا ضد قوى الشر ولكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامته".

ووجه العزازي الشكر لرجال الهيئة الهندسية ورجال القوات المسلحة، مؤكدًا أنهم أهل الثقة والإصرار، قاطعين العهد على أنفسهم بأن يواصلوا الليل بالنهار، مستمدين العهد من الله ومن ثقة المصريين بهم.

العزازي سيناء تطوير الرعاية الصحية أهالي سيناء القوات المسلحة

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