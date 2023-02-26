الأحد 26 فبراير 2023
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العزازى: تجهيز 540 معدة ومركبة هندسية لاستكمال المشاركة فى المشروعات التنموية بسيناء

اللواء أحمد العزازى،
اللواء أحمد العزازى، رئيس الهيئة الهندسية

قال اللواء أحمد العزازى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تم البدء الفوري في تجهيز المعدات الهندسية لاستكمال المشاركة في المشروعات التنموية بسيناء.

540 معدة ومركبة هندسية تم تقسيمها إلى 5 مجموعات

وأضاف العزازي، خلال كلمته في فعالية اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، بحضور الرئيس السيسي، اليوم الأحد: يصطف أمام سيادتكم 540 معدة ومركبة هندسية تم تقسيمها إلى 5 مجموعات، والمجموعة الأولى بإجمالي 108 معدات ومركبة هندسية، وتشمل 72 عربة قلاب حمولة 20 طنًا، و36 رافع أتربة بقدرة 5 أمتار مكعبة.

وأشار إلى أن المجموعة الثانية تشمل 72 معدة هندسية، منها 36 رافع أتربة بقدرة 3 أمتار مكعبة، و36 قالب تسوية بإمكانيات تسوية 6 آلاف متر مكعب/ يوم، أما المجموعة الثالثة بإجمالي 180 آلة جرف بقدرة إزاحة 600 متر مكعب/ ساعة، والمجموعة الرابعة تشمل 72 معدة هندسية منها 36 آلة تسوية بإمكانيات تسوية 6 آلاف متر مكعب/ يوم، و36 رافع أتربة بقدرة 4 أمتار مكعبة.

وتابع: تشمل المجموعة الخامسة 108 معدات ومركبة هندسية منها 36 رافع أتربة بقدرة 4 أمتار مكعبة، و44 قلاب حمولة 20 طنًا، و28 عربة نقل، وخلط خرسانة سعة 10 أمتار مكعبة، ونقل المعدات الهندسية من منطقة الاصطفاف إلى أماكن عملها بالمشروعات التنموية بسيناء مباشرة.

سيناء العزازي المشروعات التنموية بسيناء 540 معدة ومركبة هندسية تجهيز استكمال المشاركة

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