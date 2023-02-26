الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ مشروع تطوير حديقة الأزبكية بالقاهرة

وزير الاسكان
وزير الاسكان

تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية، وهي إحدى أعرق الحدائق بمحافظة القاهرة، وتم تنفيذها في القرن الـ19 بعهد الخديو إسماعيل، ويتم تطويرها حاليًا؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية.

وفي السياق ذاته، أكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الدكتور عبدالخالق إبراهيم- خلال تفقده مشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية؛ لمتابعة سير الأعمال- ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ أعمال التطوير، والالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يتلاءم مع القيمة التاريخية لتلك الحديقة.

واجتمع إبراهيم مع مسئولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية؛ لمناقشة التحديات التي تواجه التنفيذ، واتخاذ القرارات اللازمة للتغلب عليها، ودفع معدلات العمل بالمشروع.

وقال إن مكونات مشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية تشمل (البحيرة- النافورة الأثرية- المسرح الروماني- البرجولة- الكافيتريا- المطعم- الأسوار- غيرها).

الدكتور عاصم الجزار الخديوي إسماعيل الجدول الزمني الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان والمرافق الأزبكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

رئيس مدينة بورفواد: حملات مكبرة لرفع الإشغالات وضبط فارزي القمامة

وكيل زارعة الغربية: نظام الري الحديث يوفر 40% من الأسمدة والطاقة والمياه

في يومها الأول.. «حقك تنظمي» بالشرقية تقدم خدمات لـ 11353 منتفعة

مجلس أمناء الحوار الوطنى يواصل اجتماعاته اليوم.. ومصادر: انطلاق الجلسات النقاشية قريبًا

البترول تخطط لزيادة حجم استثمارات شركات النفط الأجنبية لـ8 مليارات دولار

«اللى فات كوم واللى جاى كوم تانى».. السيسى يوجه رسالة لأهالى سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال الإسرائيلى استولى على 193 دونمًا فى «أريحا»

بمشاركة 160 ألف محتج.. مظاهرات ضد حكومة نتنياهو فى إسرائيل