وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ مشروع تطوير حديقة الأزبكية بالقاهرة

تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية، وهي إحدى أعرق الحدائق بمحافظة القاهرة، وتم تنفيذها في القرن الـ19 بعهد الخديو إسماعيل، ويتم تطويرها حاليًا؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية.

وفي السياق ذاته، أكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الدكتور عبدالخالق إبراهيم- خلال تفقده مشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية؛ لمتابعة سير الأعمال- ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ أعمال التطوير، والالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يتلاءم مع القيمة التاريخية لتلك الحديقة.

واجتمع إبراهيم مع مسئولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية؛ لمناقشة التحديات التي تواجه التنفيذ، واتخاذ القرارات اللازمة للتغلب عليها، ودفع معدلات العمل بالمشروع.

وقال إن مكونات مشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية تشمل (البحيرة- النافورة الأثرية- المسرح الروماني- البرجولة- الكافيتريا- المطعم- الأسوار- غيرها).