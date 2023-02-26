السجن 10 سنوات لمتهم بقتل والده في أسيوط

قضت محكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة مواطن بالسجن 10 سنوات بتهمة قتل والده بمدينة أسيوط الجديدة بعد وقوع مشاجرة بينهما بسبب رغبة والده الزواج في المنزل ورفض المتهم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد عبدالتواب صالح، رئيس بالمحكمة وأسامة علي فراج، وأحمد حسونة عزب، نائبًا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر، وأحمد سمير غويل.

بداية وقائع القضية إلى تلقي قسم شرطة أسيوط الجديدة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بمنطقة الرحاب ووفاة احد أطراف المشاجرة.

وانتقل إلى موقع الحادث النقيب إسلام فزاع، مقلد معاون مباحث قسم شرطة أسيوط الجديدة وتبيّن من المعاينة والفحص وقوع مشاجرة بين المواطن ووالده، أسفرت عن مقتل الثاني.

وكشفت تحريات المباحث عن وقوع مشاجرة بين المتهم ووالده بسبب رغبة المجني عليه الزواج بنفس العقار الذي يقيم به رفقة المتهم وأشقائه والذي قوبل بالرفض من المتهم مما تسبب في وقوع مشاجرة بينهما قام على أثرها قام المتهم بالتعدي على والده بـ "كوريك حفر والذي أدى إلى وفاته.