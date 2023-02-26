إصابة شخصين في حادث تصادم بسوهاج

وقع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نصف نقل عقب اختلال عجلة بيد قائد السيارة الملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة قائدي السيارتين على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ملاكى وسيارة نقل على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة المنشاه ووجود مصابين تم الدفع بقوات المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره من على الطريق وتمت إعادة حركة السير عقب توقفه جزئيًا.

وتبين من التحريات وجود حادث تصادم ومصابان بالطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز المنشاه حيث أنه أثناء سير السيارة "ملاكي" قيادة محاسب بشركة خاصة ويقيم قنا أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالسيارة نصف نقل قيادة سائق ويقيم الغربية.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من قائد السيارة الأولى بكسر بالذراعين وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وقائد السيارة الثانية بكدمه بالرأس تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق في الواقعة.