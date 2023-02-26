محافظ الدقهلية يتابع مبادرتى «اتحضر للأخضر وزراعة 100 مليون شجرة»

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الجهود المكثفة التي تقوم بها رئاسة مراكز ومدن محافظة الدقهلية لزيادة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار على الطرق العامة والميادين والشوارع، في إطار المبادرات الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة واتحضر للأخضر لتوفير بيئة صحية وآمنة، وكذا أعمال تحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وتابع محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن محلة دمنة وأجا وبني عبيد ودكرنس هذا الشأن، وقال أحمد حمدي، رئيس مدينة محلة دمنة، إنه في اطار تحسين الصورة البصرية للمواطنين والحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة.

وقد تم رفع كفاءة 5 عمارات بمساكن الزهور بنطاق المدينة وذلك كمرحلة أولى، وشملت أعمال رفع الكفاءة دهان العمارات، وكذا مبنى الجمعية الزراعية ودهان أعمدة الإنارة وأيضًا مراجعة الوصلات الكهربائية الخارجية، وصيانة الكشافات وتطهير وتسليك خط الصرف الصحي وإصلاح كسر ماسورة مياه، وتمهيد ومسح الطريق وفي إطار مبادرة اتحضر للأخضر فقد تمت زراعة 130 شجرة بنطاق المدينة.

وقال حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا، إنه تم الإشراف على أعمال رى الأشجار وزيادة المسطحات الخضراء وغسيل الأرصفة بالكورنيش وكنس الأتربة بجوار البلدورات بشارع الثورة وقص وتهذيب وتقليم الأشجار بشارع الجيش في إطار تحسين الصورة البصرية للمواطنين.

- متابعة تنفيذ أعمال البدء في زراعة الأشجار المثمرة

من جهته، قال متولي عبدالعال، رئيس مركز ومدينة بني عبيد، إنه تمت متابعة تنفيذ أعمال البدء في زراعة الأشجار المثمرة على الطرق العامة بنطاق المدينة وقرى المركز، وذلك فى إطار مبادرة اتحضر للأخضر.

وقالت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة دكرنس، إنه تمت متابعة تنفيذ أعمال دهان وترميم كوبري قرية ميت الحلوج، وذلك بمشاركة الجهود الذاتية في إطار أعمال تحسين الصورة البصرية للمواطنين.



وأكد المحافظ على استمرار متابعته الشخصية يوميًا لتنفيذ خطة المحافظة بشأن المبادرات الرئاسية، زراعة 100 مليون شجرة واتحضر للأخضر، بهدف رفع كفاءة تحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة بنطاق محافظة الدقهلية.

زراعه الاشجار