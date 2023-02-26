الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث محمد محمود»

محكمة
محكمة

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، الحكم في إعادة محاكمة المتهم "أ. ع. ع"، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث محمد محمود".

صدر  الحكم برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية محمود شلبي، وسامح شعبان.

كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، في وقت سابق، بإعدام متهمين اثنين، والحبس 15 سنة لـ8 آخرين، وسنة مع الشغل لمتهمة، لاتهامهم بحرق سيارة شرطة وقتل مجند بأحداث شارع محمد محمود في مايو عام 2013.

الدائرة الثالثة إرهاب محكمة جنايات محاكم بدر أحداث محمد محمود المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم

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