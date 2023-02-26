اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث محمد محمود»

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، الحكم في إعادة محاكمة المتهم "أ. ع. ع"، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث محمد محمود".

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية محمود شلبي، وسامح شعبان.

كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، في وقت سابق، بإعدام متهمين اثنين، والحبس 15 سنة لـ8 آخرين، وسنة مع الشغل لمتهمة، لاتهامهم بحرق سيارة شرطة وقتل مجند بأحداث شارع محمد محمود في مايو عام 2013.