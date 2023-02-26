الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رعب فى سوق الكريبتو بسبب ضربات النقد الدولى

العملات الرقمية
العملات الرقمية المشفرة

تباينت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الخميس 26 فبراير 2023، بعد تلقي العملات المشفرة ضربات متتالية عبر تحذيرات بنوك مركزية ومسئولين. 

وسجل سعر عملة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 0.49%، ليصل 23.156.2 ألف دولار، كما تراجعت عملة "إيثريوم" بنسبة 0.11% دولار مسجلة 1.599.90 دولار، وتراجعت عملة "كاردانو" بنسبة 0.50% لتسجل 0.3610 دولار.

وتراجعت عملة "سولانا" بنسبة 78. 1% لتسجل 609. 22 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" ارتفاعا بنحو 0.13%، لتصل إلى مستويات 0.081170 دولار، وتراجعت  "شيبا" بنسبة 0.80% إلى مستويات 0.01246 دولار، وتراجع  العقود الذكية "AV AX" في حدود 0.99% إلى مستويات قرب 18.02 دولار.

وكسبت عملة "تيرا" بنسبة 79. 2% إلى مستويات 0.001607 دولار، وارتفعت  عملة "FTX Token" بنسبة 15. 0% إلى مستويات 5075 .1 دولار، وارتفعت عملة "ريبيل"، بنسبة 0.24% إلى مستويات 0.37779 دولار.

وأمس، قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن مجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية، ملتزمة بتقديم أساس لتنظيم العملات المشفرة الخاصة.

لم تتوقف الضربات التي تتعرض لها العملات المشفرة حول العالم، فبعد ضغوطات تعرضت لها خلال السنوات الماضية من البنوك المركزية وراسمي السياسات المالية في عديد الدول، جاء الدور الآن على صندوق النقد الدولي.

يتوقع المستثمرون أن يكون عام 2023 عام حذر، قبل موجة صعودية محتملة يمكن أن تبدأ في عام 2024. إذ تتوقع منصة كوين بيس أن يتداول بيتكوين في نطاق يتراوح بين 15000 دولار و30 ألف دولار في عام 2023.

مطلع الشهر الجاري، راهنت شركة ARK Investment Management التابعة لشركة Cathie Wood، وهي الشركة التي استمرت في شراء العملات المشفرة وأسهم الشركات المشفرة حتى أثناء الانكماش التاريخي للقطاع خلال العام الماضي، على ارتفاع Bitcoin إلى آفاق جديدة قريبا بما فيه الكفاية. كل ما يحتاجه المستثمرون هو القليل من الصبر والإيمان.

يتم تداول بيتكوين حاليا عند حوالي 23 دولار، وهو بعيد كل البعد عن أعلى مستوى لها على الإطلاق بحوالي 46 ألف دولار تم تحقيقه في نوفمبر 2021.

العملات الرقمية المشفرة
العملات الرقمية المشفرة
العملات الرقمية المشفرة العملات المشفرة ضربات بيتكوين إيثريوم كاردانو دوج كوين النقد الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

الطن بـ297 ألف جنيه.. أسعار النحاس فى التعاملات الصباحية اليوم

رئيس «النواب العراقى» يتوجه على رأس وفد من الاتحاد البرلمانى العربى لسوريا

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه

اليوم.. انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج بالبحر الأحمر

طن اليوريا بـ9200 جنيه.. أسعار الأسمدة الآزوتية اليوم

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 26 فبراير 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بمشاركة 160 ألف محتج.. مظاهرات ضد حكومة نتنياهو فى إسرائيل

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟