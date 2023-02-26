رعب فى سوق الكريبتو بسبب ضربات النقد الدولى

تباينت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الخميس 26 فبراير 2023، بعد تلقي العملات المشفرة ضربات متتالية عبر تحذيرات بنوك مركزية ومسئولين.

وسجل سعر عملة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 0.49%، ليصل 23.156.2 ألف دولار، كما تراجعت عملة "إيثريوم" بنسبة 0.11% دولار مسجلة 1.599.90 دولار، وتراجعت عملة "كاردانو" بنسبة 0.50% لتسجل 0.3610 دولار.

وتراجعت عملة "سولانا" بنسبة 78. 1% لتسجل 609. 22 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" ارتفاعا بنحو 0.13%، لتصل إلى مستويات 0.081170 دولار، وتراجعت "شيبا" بنسبة 0.80% إلى مستويات 0.01246 دولار، وتراجع العقود الذكية "AV AX" في حدود 0.99% إلى مستويات قرب 18.02 دولار.

وكسبت عملة "تيرا" بنسبة 79. 2% إلى مستويات 0.001607 دولار، وارتفعت عملة "FTX Token" بنسبة 15. 0% إلى مستويات 5075 .1 دولار، وارتفعت عملة "ريبيل"، بنسبة 0.24% إلى مستويات 0.37779 دولار.

وأمس، قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن مجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية، ملتزمة بتقديم أساس لتنظيم العملات المشفرة الخاصة.

لم تتوقف الضربات التي تتعرض لها العملات المشفرة حول العالم، فبعد ضغوطات تعرضت لها خلال السنوات الماضية من البنوك المركزية وراسمي السياسات المالية في عديد الدول، جاء الدور الآن على صندوق النقد الدولي.

يتوقع المستثمرون أن يكون عام 2023 عام حذر، قبل موجة صعودية محتملة يمكن أن تبدأ في عام 2024. إذ تتوقع منصة كوين بيس أن يتداول بيتكوين في نطاق يتراوح بين 15000 دولار و30 ألف دولار في عام 2023.

مطلع الشهر الجاري، راهنت شركة ARK Investment Management التابعة لشركة Cathie Wood، وهي الشركة التي استمرت في شراء العملات المشفرة وأسهم الشركات المشفرة حتى أثناء الانكماش التاريخي للقطاع خلال العام الماضي، على ارتفاع Bitcoin إلى آفاق جديدة قريبا بما فيه الكفاية. كل ما يحتاجه المستثمرون هو القليل من الصبر والإيمان.

يتم تداول بيتكوين حاليا عند حوالي 23 دولار، وهو بعيد كل البعد عن أعلى مستوى لها على الإطلاق بحوالي 46 ألف دولار تم تحقيقه في نوفمبر 2021.