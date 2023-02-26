طن اليوريا بـ9200 جنيه.. أسعار الأسمدة الآزوتية اليوم

شهدت الأسعار المحلية للأسمدة استقرارا في الأسواق المصرية لتستمر على ذات القيمة السعرية، على مدار نحو 10 أسابيع متواصلة.

وترصد "الدستور" في السطور التالية أسعار الأسمدة الآزوتية، اليوم الأحد، خلال التعاملات الصباحية، والتي جاءت كالتالي.

- أسعار الأسمدة

أسعار اليوريا استقرت عند 9200 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

النترات استقرت عند 9000 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس.

الفوسفات الناعم 12.5%، يسجل اليوم 2500 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

الفوسفات الخشن 12.5% يستقر اليوم عند 3500 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

وكشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، عن أن هناك زيادة واضحة فى أداء صادرات القطاع خلال ٢٠٢٢، حيث بلغت قيمة صادراته ولأول مرة نحو ٨.٦٢٩ مليار دولار، حيث حققت معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته ٢٣% عما تحقق خلال العام السابق عليه، والذي بلغت قيمة صادراته نحو ٧.٠٣٣ مليار دولار.

وشهدت صادرات الصناعات الكيماوية زيادة واضحة، وكان أبرزها صادرات الأسمدة بنسبة زيادة ٤٢%، لتبلغ ما قيمته ٣.٣٨٩ مليار دولار مقارنة بنحو ٢.٣٩٠ مليار دولار خلال ٢٠٢١، وزادت صادرات اللدائن بنسبة طفيفة بلغت ١%، لتصل إلى ما قيمته ٢.٤٦١ مليار دولار خلال ٢٠٢٢ مقارنة بـ٢.٤٢٨ مليار دولار خلال ٢٠٢١، ومصر لا توجد بها أي أزمة في الأسمدة، وهناك مخزون كاف من الأسمدة يصل لنحو 271 ألف طن سماد وهو موجود في الجمعيات.